台灣新媒體應用發展協會19日在橋頭區舉行會員大會，吸引許多網紅出席。（林瑞益攝）

台灣新媒體應用發展協會19日在橋頭區舉行會員大會，該協會主委陳祈彥致詞時說，傳統媒體已經慢慢向新媒體靠攏，近來很紅的中天已經有超過230萬人訂閱，而三立與天下雜誌則是往Podcast靠近。他勉勵所有的網紅們，能盡量把觸角延伸，吸引更多人的目光。

新媒體應用發展協會會員大會19日舉行，亞洲小姐台灣區組委會主席郭鎮豪、亞洲小姐台灣賽區東方魅麗完美女神大賞呂昀儒，以及多名網紅出席。郭振豪致詞時說，希望透過新媒體的報導，把台灣的美景、美食、美人，將台灣的所有美好，行銷到全球有華人的地方。

談到該協會（NMADA）的成立，陳祈彥說，這是因為近來各種社群媒體於網路興起後不斷竄起，新媒體逐漸與傳統媒體的領域重疊，而傳統媒體也以穩固的基礎發展社群媒體，他希望，未來經營新媒體須展現靈活的創意，與擴大應用領域，才能在市場中占一席之地。

陳祈彥表示，愈來愈多頻道往新媒體靠攏，以Podcast而言，去年至今已經從兩百個中文頻道成長至7千多個頻道，全球有5億部落客，4300萬個Youtube頻道，台灣在此的占比還不高，希望未來可運用此優勢，發展得更好。

而有感於人才培養不易，該協會未來將推動網紅認證的機制，或許與學校合作，讓產業走往更正確的方向。

(中時 )