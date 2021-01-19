部立桃園醫院院內感染延燒不斷，19日已累積9例確診，院長徐永年在部桃醫院臉書粉絲專頁發表公開信，坦言醫護同仁很榮幸能堅守崗位，對於民眾造成的恐慌，歡迎外界給批評指教。

徐永年表示，過去一周來，部立桃園醫院不幸有六名醫護同仁確診新冠肺炎，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離，除了對這六名守護最前線的醫護同仁致上敬意，並期待他們早日康復外，為避免院內感染擴大，院方也已經啟動一系列應變措施，關閉確診醫護同仁的活動病房，淨空樓層管制區域。目前負壓隔離病房的患者已經全數移出，其餘病患也將協助轉院，院方會用最快的速度將病患移出，以確保病患安全。

徐永年說，感謝社會各界對桃園醫院的支持、鼓勵與協助，尤其是蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中以及桃園市長鄭文燦等各位長官對桃園醫院的體諒與支持。這些日子以來，院內醫護同仁承受的壓力非常巨大，但他們仍兢兢業業，且不畏懼新興傳染病的威脅，持續守護在第一線，相信桃園醫院仍有足夠量能因應這次危機。

另徐永年坦言，對於桃園市民以及全體國人同胞所造成的恐慌，他代表桃園醫院向各界致意。外界給予院方的批評與指教會虛心接受。身為以救人為己志的醫護同仁，直言「我們沒有選擇戰場的權利，這是我們全體醫護同仁的共識」。

徐永年說，面對新冠肺炎疫情，桃園醫院全體同仁從去年1月21日開始參與這場戰爭已一年，365天每天都有收治照護確診病人，在最高峰時期，甚至曾在同一天就收治了30多位確診病人，並讓他們全部都康復出院。在這樣豐富的收治的經驗中，很榮幸過去一年來能守護國人健康；相信未來桃園醫院也將持續扮演這樣的角色。

(中時 )