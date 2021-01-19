現金回饋戰持續延燒，滙豐(台灣)商業銀行全新推出滙豐「匯鑽卡」，提供指定通路3％現金回饋，同時持有銀行帳戶的貴賓還可享有信用卡回饋累積達檻＋銀行帳戶滿額即可將回饋翻倍優惠，獲取最高6％現金回饋；再加上現金回饋可在不同滙豐現金回饋卡持卡人間自由互轉的便利機制，不斷創造更便利、更豐富的用卡體驗。

此外，滙豐還針對網路影音、美食外送推出「匯鑽卡」上市獨家優惠。3月31日前，辦卡享免費試用LINE TV以及LINE MUSIC最高一年免費會員，綁定Uber Eats消費送折扣金、Google Play刷卡獨享刷卡金，代扣行動電話帳單再享手機保險。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出：「現金回饋信用卡一直是市場上最受持卡人歡迎的產品之一，隨著疫情後網購熱潮的興起，如何讓持卡人在鍾愛的電商通路消費享受更優惠的現金回饋，便是滙豐不斷努力的重點。不僅如此，我們同時推出『點數移轉機制』，持卡人可以自由轉贈累積的現金積點或旅遊積分至其他親友滙豐信用卡，兌換簡單，沒有次數限制，點數任你玩轉，提升了滙豐信用卡的靈活度。」

除此之外，持卡人只要同時持有滙豐銀行帳戶，且平均往來資產餘額達10萬(含)以上，便能透過專屬兌換平台，選擇「5,000點兌換10,000元刷卡金」，2倍放大累積的現金積點，可用來折抵信用卡帳單，相當於最高6％現金回饋，回饋超展開。

除了現金回饋，滙豐「匯鑽卡」刷卡累積的點數還可以自由兌換為「指定電商平台會員點數」或「飛行哩程」，讓滙豐「匯鑽卡」不僅是一張現金回饋信用卡，更是為網購一族打造的全新神卡。

配合滙豐「匯鑽卡」全新上市，滙豐也推出「點數移轉機制」，不只匯鑽卡，同樣適用於廣受歡迎的現金回饋御璽卡、旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，讓持有相同回饋機制信用卡的持卡人，點數有相互移轉的管道，彈性的使用方式，不用擔心回饋點數用不到。

簡單3步驟，就能輕鬆完成點數移轉，只要正卡持卡人登入兌換平台，選擇轉贈點數，輸入收點人的卡號以及轉贈數量（以1,000點為單位，贈點人將被收取100點作業處理費用），立即完成點數轉贈，分享回饋點數超便利。

鎖定宅經濟帶動的線上影音熱潮，滙豐「匯鑽卡」也針對卡友推出專屬優惠，3月31日前獨家享有 「LINE TV免費試用30＋7天，購買方案最優5折」、「 LINE MUSIC熊大序號卡最優一年免費試用」、「綁定Uber Eats回饋最高新台幣400元」、「Google Play刷卡累積600元回饋新台幣300元刷卡金」加碼優惠；「匯鑽卡」綁定代扣行動電話帳單，再享手機保險保障，一卡在手，不會算也會賺。

不只電商通路或線上影音盡享優惠，6月30日前，滙豐「匯鑽卡」更提供刷卡添購Tesla特斯拉電動汽車，或gogoro、emoving智慧雙輪，還有Giant捷安特、Merida美利達、KHS功學社健身通勤良伴3期或6期0利率方案，就是要讓你最會賺。

(中時 )