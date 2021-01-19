鋼材、預拌混凝土等原物料價格上漲，加上人工成本增加，市場預期，營造廠2021年恐面臨毛利下滑；達欣工（2535）、建國工程（5515）、中鼎（9933）等手中在建工程多的營造廠，今年勢必需透過工程入帳增加或物調補貼來提升整體獲利。

國際鐵礦砂大漲帶動國內鋼價上漲；預拌混凝土2020年漲了1成5以上；勞工缺乏，營造工資去年下半年以來已漲了2成。

法人指出，在原物料價格上漲、營建工人薪資提升下，以及其他市場因素下，包括達欣工、建國工程、新亞建等營造廠，2020年第三季的毛利率都比2019年同期有下滑。

達欣工、建國工程指出，去年下半年以來，營建業缺工嚴重，模板工人日薪已漲破3,000元，油漆工2,800元，木工3,200元，專業電焊工更喊到7,000元。營造廠都在搶工人，在疫情催化下，今年缺工問題持續，人工成本提升勢不可免。

今年缺工的狀況並未緩解，部分營造廠指出，某些趕工、趕時間的個案，將預留10%至15%的人工薪資上漲空間來爭取工人。

對於可能的原物料價格持續走高、人工成本增加，達欣工指出，會跟業主溝通或依政府物調標準，爭取營造費用的增加；不過，整體來說，原物料價格上漲、缺工、勞工薪資漲價等，確實對營運成本還是有負擔。

(工商 )