為擴大南台灣的服務範疇，台北富邦銀行「雲林虎尾」分行於18日正式開業，是北富銀繼斗六分行之後，在雲林縣的第二家分行，也是虎尾鎮規模數一數二的民營銀行！台北富邦銀行表示，雲林縣虎尾鎮受惠產業、觀光活動，人口持續擴增，與斗六市、麥寮鄉並稱雲林縣唯三的人口正成長行政區，北富銀響應普惠金融、城鄉平衡發展，加上已深耕當地的富邦證券、富邦產物、富邦人壽，聯手打造全方位金融服務圈，滿足在地商圈、中部科學園區虎尾園區等的金融需求。

虎尾分行座落於虎尾鎮市區虎尾圓環，周邊商店林立，附近有很多超過20年以上、隱藏巷弄的美食小吃，為觀光旅遊必訪老店，尤其去年疫情大幅推升國旅需求，旅遊人潮增多，帶動金融服務需求；此外，分行鄰近雲林高鐵站與中部科學園區虎尾園區，商務活動熱絡，可就近為在地企業與工作人口提供優質金融服務。

虎尾分行為在地客戶提供存款、理財業務等優惠方案，亦依當地客戶需求規劃投資講座，提供專業的理財資訊與金融趨勢；設有貸款融資服務專員，為企業客戶提供客製化的理財規劃，並提供一般客戶房貸與信貸諮詢。歡慶分行全新開張，4/30前至分行新開戶可獲得限量「財神存摺袋」(限量150份)，活動期間成交任一筆投保或貸款交易，可獲得限量「財神存錢筒」，更多優惠請洽雲林虎尾分行(雲林縣虎尾鎮光復路391號)或電洽05-633-1212。

北富銀近年相當重視分行在地深耕，秉持「金融即生活、生活即金融」的理念，分行除了提供當地住民、企業便利金融服務外，亦作為推進區域發展的重要據點。因應國內各區域的經濟情勢及平衡城鄉發展，北富銀向主管機關申請增設8家新分行，去年獲准後即於台東縣、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣設立新分行，其中，台東分行及苗栗竹南分行為該縣市首家北富銀分行，彰顯北富銀深入地方、扶植在地經濟的用心。截至目前為止，北富銀全台已有134家分行，而「北台南分行」也預計將於今年3月開業，讓金融服務據點更完整。

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