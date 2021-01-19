公視、myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等主演，打造出夢幻消防隊「同安分隊」。19日因應消防節，發布「前導預告團隊篇」，60秒預告呈現隊員私下歡樂、溫馨互動。預告中不斷與林柏宏鬥嘴的「帶屎」消防員夏騰宏，以及菜鳥消防員胡釋安、謝章穎都是首度曝光。

劉冠廷被冠上「憤怒鳥」封號，劇中不時暴怒和民眾吵架，下一秒卻和林柏宏、夏騰宏一起衝入分隊宿舍，對著玩手機的胡釋安開玩笑大喊「打手槍喔」，搞笑反差讓觀眾印象深刻。劉冠廷興奮地說，和「同安隊員」相處很像大學、當兵一群好兄弟一樣，私下玩鬧帶入劇中，演起來很過癮。夏騰宏跟林柏宏對戲都特別興奮，原本2句台詞，都會即興加到10多句。

「帶屎」消防員夏騰宏，首度在預告中登場。（公視提供）

劇中唯一的女性消防員陳庭妮也表示：「每次進到一個新的劇組，就是一個新鮮的體驗，大家都是從四面八方聚集到這個大家庭來，為了一個共同的目標努力，每次對戲大家都會互相拋接球，最後孕育出一部有我們獨特味道的作品。」

皆是菜鳥消防員的胡釋安、謝章穎，2人戲裡戲外都被「特別照顧」，謝章穎說，面對像魔鬼的子伶學姊（陳庭妮 飾），只有彼此可以相依為命。胡釋安回想，有一場戲是陳庭妮要驗收2人，在規定的時間內完成著裝、出勤，「學姊就真的拿起碼表計時，害得我們壓力很大、很緊張，還好先前在消防隊訓練過，不然真的不知道要拍幾個Take！」

劉冠廷（中）在《火神的眼淚》中被冠上「憤怒鳥」封號，時不時就暴怒與民眾爭執吵架。（公視提供）

導演蔡銀娟表示：「消防節是很有意義的一個節日，謝謝所有付出努力與辛勞的消防員，希望你們每一個人都平安，也希望今年五月播出時，可以讓觀眾更了解這群在我們背後默默付出的消防員。」《火神的眼淚》將於2021年5月在公視以及myVideo播出。

同安分隊全員，（左起）馬力歐、夏騰宏、鄭志偉、胡釋安、林柏宏、劉冠廷、陳庭妮、謝張穎、元康、溫昇豪。（公視提供）

陳庭妮（左）成魔鬼學姊，訓練兩位菜鳥胡釋安（中）、謝章穎（右）。（公視提供）

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