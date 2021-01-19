41歲大陸氣質女星高圓圓，2014年和趙又廷結婚，前年迎來愛女Rhea，產後復出的她，狀態依舊非常好，今（19日）工作室曬出她和閨密健身影片，好身材再次引起熱議。

高圓圓工作室曬出她和友人健身影片，平時鮮少運動的她，動一下就喊累，之後拉筋柔軟度更是讓閨密看不下去，上前幫她壓腿，讓高圓圓痛到擺出表情包模樣，真實又可愛的舉動，讓網友都笑翻。

高圓圓保養得宜。(圖／翻攝自微博)

而她雖然穿著連帽外套和黑色緊身褲，不過可以看到她身材依舊纖細，一雙鳥仔腿更是吸睛，41歲仍保養得宜，讓網友都大讚「狀態太好了，美女」、「女神太美了」。

之前高圓圓小學六年級的證件照曝光，留著齊肩短髮的她，一雙濃眉大眼和高挺鼻樑，五官相當精緻，和現在根本差別不大，讓不少人看了都驚嘆「真的是從小美到大」，完全是天生麗質。

高圓圓婚後其實就減少工作量，之前被問到是否有機會參加綜藝節目，她也表示確實有節目找她，但她回絕了，因為她認為「我沒有任何才藝可以展示」，表明一直以來不上綜藝節目的原因。她也曾透露為了家庭不敢輕易接戲，除了照顧父母外，還有自己的家庭，「總要有一個人相對來說顧一下家裡」，因此她選擇淡出，將機會留給老公趙又廷。

不過她近日也接拍電視劇《光榮與夢想》，這是她產後復出的第一部作品，也是她時隔5年再拍戲，和另2位大陸女星王彤、李小冉分飾宋家3姐妹，讓粉絲相當期待。

(中時新聞網)