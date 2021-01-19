高雄市長陳其邁（中）今天宣布高雄燈會、發福袋、新春團拜等活動取消。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（中）今天宣布高雄燈會、發福袋、新春團拜等活動取消。（柯宗緯攝）

衛福部立桃園醫院群聚擴散，使得國內疫情拉警報，繼台灣燈會喊卡後，高雄市長陳其邁今（19）日傍晚5時緊急召開記者會，正式宣布高雄燈會、發福袋、團拜、市府局處尾牙等一律取消，而市府主辦大型集會活動，只要超過1000人以上也都擇期舉辦。另外，三鳳中街等商圈禁止試吃活動。

陳其邁表示，高市新冠肺炎疫情指揮中心，今天特別邀請4家醫學中心、6家區域醫院及市立民生醫院等共同針對新冠肺炎現行在北部包括某醫院院內感染部分，讓防疫準備工作升級。

陳其邁提到，元宵節高雄燈會、新春發福袋、市府團拜活動取消，而市府舉辦的大型集會群聚活動，只要人數超過1000人的相關活動擇期舉辦。另市府府級、局處尾牙都取消。

針對商圈、市集有試吃或試用，陳其邁重申，可能會有接觸、飛沫等傳染風險，因此禁止試吃，也希望過年節慶活動，請各單位配合防疫措施，也會加強市場、商圈消毒，希望民眾共同防疫戴上口罩。

(中時新聞網)