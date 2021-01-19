蝸牛的吸地力強，鱔魚則是滑不溜丟，高雄大學化材系教授鍾宜璋及其研發團隊，從兩生物覓得靈感，發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。前者可以製成雙面膠帶；後者可應用於水管系統、人工血管或髖關節表面塗層。

鍾宜璋主持的「健康及仿生科技研究中心」，以大自然生物為師，模仿特殊構造開發各種產品如「壁虎腳」、「章魚腳」無殘膠乾式膠帶，曾獲得2019年科技部「未來科技突破獎」殊榮。

此次鍾宜璋帶領團隊，共同發表「仿蝸牛腹足微結構乾式無痕膠帶（蝸牛膠）」，及「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統（鱔魚皮）」。

「蝸牛膠」設計靈感主要模仿蝸牛腹足。多數人都有「拔」蝸牛但不易拔除的經驗，原因在於它的腹足利器，構造包括平滑肌肉細胞束、結締組織、微奈米纖毛，可產生「能量耗散層」助其牢固黏附如玻璃平整表面。

至於暱稱「鱔魚皮」的「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統」，則是模仿鱔魚、鰻魚、泥鰍等生物的表皮。鱔魚表皮由孔洞杯狀細胞構成，腺體分泌黏液吸水同時鎖水，產生「骨溜（超滑）」水膜，助其水中泥堆快速游動穿梭。

這項產品可進一步運用需要表面潤滑處理技術的系統或產品，例如下水道或冷氣水管系統，避免產生礦化結垢；或是人工血管、人工髖關節，避免蛋白質沾黏、減少磨耗發炎；又可應用於吸水或除油材料，將高黏性髒汙快速脫離，容易清潔、延長使用壽命。

高雄大學,蝸牛膠,鱔魚皮,乾式無痕膠帶,表面潤滑,蛋白質,人工髖關節

(中時 )