瞄準「後疫情時代」消費者對健康的需求提升，知名保健品品牌白蘭氏19日宣布，旗下白蘭氏養蔘飲攜手百年茶莊王德傳，推出跨界聯名禮盒「養蔘烏龍禮盒」，將王德傳旗下暢銷的茶葉品項「金萱烏龍」、「四季烏龍」融入精品般的小橘盒中，是今年牛年新春限定最潮獻禮，該款養蔘飲烏龍禮盒將在全家店舖獨家限量上市，預計將再掀起討論話題！

白蘭氏表示，2020年是白蘭氏的跨界元年，去年初與藝術家董陽孜攜手將其珍貴創作融入禮盒外裝，掀起極大迴響後，今年則規劃與百年茶莊王德傳聯名推出養蔘烏龍禮盒，並於全家獨家販售。

白蘭氏三得利行銷協理龔真慈表示：「去年一整年的推波助瀾，讓白蘭氏更加融入消費日常生活，也為品牌注入新意。今年雖然消費者生活型態產生質變，『健康』仍是優先考量，在此前提下，我們嘗試介接更多異業夥伴，讓『健康』也可以很『潮』，此次出擊，相信會為保健飲品市場帶來耳目一新的感受。」

除了禮盒外，白蘭氏也宣布，去年首度與日本京都文青潮牌「SOU．SOU」跨界合作的行李箱，也受到好評，為回應廣大粉絲期待，今年再度祭出四款全新花色特規時尚行李箱，除了養蔘飲，更追加黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲大包裝，不管是去年向隅或是今年想要繼續蒐集不同款式的粉絲，大入數一次購足送禮自用皆可。

此外，看準春節國內旅遊當道，白蘭氏也攜手旅遊平台KKday推出「新蔘活潮遊」活動，活動期間體驗四大精選行程，即可獲得白蘭氏養蔘飲x KKday限量「蔘活補氣包」。

(工商 )