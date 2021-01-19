位於新北市永和區的社區型百貨比漾廣場，2020年業績「逆風飛行」，19日宣布2020年比漾廣場全年業績達19億、年增2％；比漾廣場總經理周寶文表示，2021年比漾廣場將持續進行改裝及導入新元素，包括化妝品區、女裝、新一代無印良品及新主題餐廳等，預計2021年業績目標將挑戰年成長11％、達21.2億！

針對改裝計畫，周寶文表示，2021年比漾廣場將在空間及商品上提供更嶄新時髦的樣貌給顧客，增加遊逛的豐富度，目前表定的改裝計畫，包括3月B1 COLD STONE導入，4月3F二家餐廳改裝、3F 兒童區新櫃導入、全館數十品牌櫃位改裝優化。

另外，第三季包括1F化妝品區、2F及3F女裝區都有改裝計畫，女裝區將更年輕化並增加遊逛元素，還有2F無印良品更是六年首度改裝。在各項改裝計畫下，2021年比漾廣場業績將挑戰成長11％、年度業績21.2億的目標。

除了改裝以外，周寶文說，預計第二季正式上線「線上內容百貨店」，結合內容、電子商務及比漾廣場官網2.0，未來將以OMO虛實融合的方式，讓不同需求的顧客無論在線上或線下都能享有完善服務；第三季還將針對高消費力及忠誠度的會員推出全新「黑卡」，以限量邀請方式入會，除了VIP會員優惠，更會推出一對一的管家式服務，強化忠誠會員經營。

針對2020年表現，周寶文表示，雖然2020年來客數較2019年稍減5%，但比漾廣場會員數已突破18萬、年增1.3萬人，其中，台北市會員成長近7％、會員占比已達一成，大多集中於萬華區及中正區，顯示比漾廣場商圈範圍擴大，成為雙北新南區的生活區域中心點。

周寶文說，比漾廣場在2020年3月、4月來客數衰退二成，但自6月起買氣逐漸回溫至第四季來到高峰，特別是年末氣溫明顯驟降，12月耶誕節檔期男女裝、運動、大家電、寢具、專門店、主題餐廳都有顯著成長，拉抬全館業績成長超過一成，全年業績維持正成長2％。

因應農曆春節將至，周寶文表示，比漾廣場2021春節第一波推出21天，全館指定品牌當日單櫃消費滿3,000送200贈品券(累贈)，是史上首度全檔期舉辦滿千送百促銷；珠寶區／萬寶龍當日單櫃消費滿10,000送500元贈品券；同時，因應疫情下的各項家電需求，比漾廣場與集雅社也合作推出大家電當日單櫃消費滿10,000送1,000，並推出多波段滿額贈吸客。

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