倫元投顧分析師陳學進表示，台股開高震盪走高，終場上漲265.37點，漲幅1.7％，收在15,877.37點；櫃買指數亦同步上漲1點，漲幅0.54％，收在186.45點；三大法人進出方面，外資轉買66.22億元，投信續買8.2億元，自營商轉買26.44億元，惟外資法人於台指期賣超1,997口多單，累計淨空單部位為29,982口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股累積漲幅已大，加上衛生福利部桃園醫院爆出感染，使市場感到不安。不過，儘管近兩日台股盤勢震盪劇烈，只要股市未出現「泡沫化」危機，在多頭架構不變下，有震盪、拉回，才有低接上車機會。

晶圓代工龍頭台積電上周法說會報喜，繼去年每股盈餘大賺近2個股本後，今年在5G與高效能運算應用市場驅動下，中長期營收年成長率將可望調升至10～15％，更提升資本支出至250～280億美元，帶動外資法人連袂調升台積電及聯電評等與目標價。

選股方面，疫情帶動PC、NB及雲端需求持續增溫，加上5G手機換機潮來臨，電動車、車用電子拉貨啟動，晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、陶瓷電路板、面板等相關零組件，紛紛掀起缺貨漲價潮，全球不少大型電腦製造商均已加快出貨速度，顯見整體產業前景仍旺。

個股方面，本周納入投資組合的群創，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，籌碼、技術面仍相對有利下，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，包括台積電、聯電、立積、聯傑、順德、精英、易華電、鼎元、凌陽、雷虎、立德、普誠、金寶、萬旭、台揚、旺矽等表現強勢。台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、AI、5G及NB概念股仍為多方主軸。

(工商 )