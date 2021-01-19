運達投顧分析師洪任浚表示，護國神山再顯神威！憑藉台積電（2330）大漲，台股大盤亦大勁揚265點。加權指數大漲固然可喜，惟投資節奏仍不能輕易改變。台指期即將進行結算，就過往經歷而言，每月大結算往往是趨勢轉折的開始，投資人務必留意潛在風險。

台股目前面臨「外資期貨空單居高不下」、「融資餘額位處高檔」兩大風險，法人若快速清洗籌碼，將造成盤面巨大震盪。而股價漲多族群恐將融資大增、籌碼趨亂，洗盤幅度亦將擴大。加權指數跌破兩日低點後，多頭趨勢亦出現轉折訊號，19日的大漲仍應以短線反彈視之，15日高檔爆量長黑仍是台股最大壓力區，在突破前，均須以謹慎態度因應。

此外，亞洲股市中，南韓股市的高檔爆量黑K區已連續六日無法突破，而陸股的高檔壓力區亦是連續五日挑戰未果，顯示亞股中兩大市場均存在巨大壓力，投資人應留意壓力的蔓延。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

(工商 )