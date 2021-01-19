逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202021/01/19 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股19日藉由台積電、聯電穩盤上攻，終場收在15,877點，漲幅1.7％，並未脫離15,320～16,041點震盪區間，成交值為3,196億元。車用族群漲多股開始震盪後，消費IC設計股、低價IC設計股、5G網通廠及領先突破15日高點等族群可望成為盤面新主流，有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。 此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。 《盤後解析》台股收漲265點 敲門萬六 今日股市備忘錄 (工商 ) #聯電 #商丞 #台積電 #啟發投顧分析師楊基政 #IC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體四雄齊發威 台股大漲200點 11:322021/01/19 財經 《集中市場》三大法人買超百億元 萬六榮景有影 15:062021/01/19 財經 湧利多 遊戲股紅通通 04:102021/01/19 證券．權證 台股崩盤？ 法人：安啦! 04:102021/01/19 財經要聞 外資首喊千元 台積電又飆630新天價 市值衝破16兆 11:402021/01/19 財經 台積電目標價外資上看1000元 市值重登16兆元 11:132021/01/19 財經 台股震盪 長線高點取決經濟 04:102021/01/19 財經焦點 孫淑媚為戲豁出去 譙髒話頂爆炸頭驚「頭皮掉整塊」 16:432021/01/19 娛樂 1分鐘讀財經》晶圓雙雄外資喊新天價 台積電首見1000元 08:102021/01/19 財經 台積領軍 15檔股價、市值雙創新高 04:102021/01/19 財經要聞 台積電帶領電子股走揚 台股漲183點登5日線 09:442021/01/19 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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