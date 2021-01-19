啟發投顧分析師楊基政表示，台股19日藉由台積電、聯電穩盤上攻，終場收在15,877點，漲幅1.7％，並未脫離15,320～16,041點震盪區間，成交值為3,196億元。車用族群漲多股開始震盪後，消費IC設計股、低價IC設計股、5G網通廠及領先突破15日高點等族群可望成為盤面新主流，有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。

此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

(工商 )