國民黨欲重啟駐華府辦公室，以強化對美關係，因赴美陪伴家人的黨副祕書長李彥秀日前被黨主席江啟臣委以重任，李今天下午和前總統府資政、前駐美代表袁健生以及加州當地的僑務領袖會面，袁健生提到，雖然國民黨在野，但是美國不分黨派仍有許多好友盼和國民黨保持互動，確保印太地區的平衡，他們也和黨主席江啟臣連線通話，給江許多建言。

國民黨主席江啟臣日前表示，重啟國民黨在華府的辦公室，是他就任黨主席後很重要的工作，目前已設立籌備小組，召集人是黨副祕書長黃奎博，而另一位副祕書長李彥秀因正在美國陪伴家人，所以也會就近幫忙聯繫美方人員、拜訪僑界。

李彥秀下午在臉書貼出拜會前總統府資政、前駐美代表袁健生的照片，她說，今天她和袁健生以及加州當地的僑務領袖，有場溫馨的小聚會，聊天的內容天南地北，但是總離不開台灣，大家對於台灣、台美關係、兩岸局勢的關心，更是溢於言表，滿滿的思鄉情感。

李彥秀說，袁健生過去擔任過國親聯盟駐美代表、中華民國駐美代表、國安會祕書長等職務，對於局勢分析當然有獨到的見解，提供相當多寶貴意見，袁特別提到，雖然國民黨沒有執政，但仍有許多美國不分黨派的好友，希望跟國民黨保持一定的互動，確保印太地區的平衡。

李彥秀指出，不受時差的影響，他們也跟江啟臣簡單通話，包含袁健生與僑界的友人，都一起幫將江加油，相談甚歡，更給國民黨相當多的勉勵還有支持，還有重要的建言。在美國政權交接之際，相信這些建言都可以成為國民黨與美國政府交往的重要參考。

李彥秀強調，國民黨正逐步盤整規劃，加強對美的聯繫工作，未來，不論是在國內對AIT，或是在美國針對國會以及包含民主與共和兩黨等民間各界，工作只會越來越多，這樣才能確保國民黨與美方有最暢通精準的溝通，以及堅實的互信。

(中時 )