《國際經濟》歐元區11月經常帳盈餘收窄 17:222021/01/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區11月經常帳盈餘微幅地收窄，主因為在次級收入出現較大的赤字，此包括匯款和稅收的資金外流。 歐洲央行周二公布數據，包括19個國家的歐元區在去年11月的經常帳盈餘為246億歐元，低於前一個月，10月的256億歐元盈餘。 《類股》車市復甦助營運 胡連、健和興兩樣情 《汽車股》東陽Q1營收估持平 OEM拚雙位數成長 (時報資訊) #歐元區 #經常帳盈餘 #收窄 #億歐 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸2020年外匯占款連6年降 12月降幅創25個月紀錄 12:202021/01/19 財經 《國際金融》歐盟財長承諾財政支援 落實復甦計畫 10:512021/01/19 財經 《電腦設備》營收拚恢復成長 研華飆新高逼近4字頭 10:342021/01/19 財經 電腦周邊熱 致伸年獲利拚成長 04:102021/01/19 證券．權證 《國際金融》法國央行將撤出對煤炭、石油、天然氣投資 10:172021/01/19 財經 臺南綠色企業 業界學習標竿 厚植生態創新與永續發展實力 04:102021/01/19 產業特刊 亨泰光上櫃首日見蜜月行情 攻兩岸角膜塑形鏡片商機 10:502021/01/19 財經 《日股》認錯回補 日經逆轉勝 11:592021/01/19 財經 藍叫窮 內政部：3天2.3億政黨補助款可入帳 10:482021/01/19 政治 川普作梗國際紓困措施停擺 IMF總裁：今年經濟前景高度不確定 09:222021/01/19 財經 淘帝-KY掏空3億人民幣 前財務長200萬交保並境管 08:022021/01/19 社會 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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