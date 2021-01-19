歐元區11月經常帳盈餘微幅地收窄，主因為在次級收入出現較大的赤字，此包括匯款和稅收的資金外流。

歐洲央行周二公布數據，包括19個國家的歐元區在去年11月的經常帳盈餘為246億歐元，低於前一個月，10月的256億歐元盈餘。

(時報資訊)