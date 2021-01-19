緯穎(6669)去年第四季自結合併營收達新台幣525.14億元，營業淨利為35.25億元，稅前淨利為34.75億元，稅後淨利為27.32億元，每股稅後盈餘為新台幣15.63元。

緯穎去年第四季自結營收、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利、基本每股盈餘均創單季歷史新高。單季營收年增6.0%。毛利率年增1.3個百分點至8.6%，營益率年增1.1個百分點至6.7%，稅後淨利率年增1.3個百分點至5.2%。基本每股盈餘為15.63元，高於2019年同期的11.24元。

2020年度自結合併營收達新台幣1869.28億元，年增14.3%。毛利率年增1.2個百分點至8.2%，營益率年增1.0個百分點至6.0%，稅後淨利為新台幣86.10億元，稅後淨利率年增0.8個百分點至4.6%。基本每股盈餘為新台幣49.25元，高於2019年同期的36.42元。

回顧2020年，在全球疫情嚴峻的環境下，緯穎展現高度整合能力，滿足客戶需求，營運成果再創高峰。展望2021年，雲端資料中心產業需求持續成長，緯穎樂觀看待5G與邊緣運算等資通訊產品需求，有助推升未來成長動能。

(時報資訊)