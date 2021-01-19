歐洲12月的新車註冊數量下滑，為連續第三個月的下跌，產業機構周二的數據顯示，第二波新冠疫情的限制措施，持續衝擊歐洲車市。

歐洲汽車製造協會(ACEA)公布數據，12月包括歐盟、英國和歐洲自貿協會成員國的新車銷售年減3.7%，為121.5萬輛。

歐洲最大的五個汽車市場表現不一，義大利、法國、英國分別下跌14.9%、11.8%、10.9%；德國則大成長9.9%，西班牙為持平。

在個別汽車品牌銷售上，福斯集團和PSA集團分別漲8.2%和1.7%。雷諾則大跌15.6%。

豪華品牌在12月出現衰退，BMW集團銷售減少9.5%，賓士的戴姆勒集團跌14.8%。

ACEA表示，2020年歐洲車市看見有紀錄以來最大的衰退，新車註冊數量與2019年相較大減24.3%。西班牙為全年銷售衰退最多的國家，跌32.3%；德國衰退較小，年減19.1%。

(時報資訊)