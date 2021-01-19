桃園市中壢區自立社區國宅多，許多長者出門多搭乘大眾運輸工具，原先僅有公車站牌，周邊沒有座椅可休憩等候，市府交通局在此建置智慧型公車亭，沒想到完工後電子看板卻遲遲無法運作，設置半年來完全沒有公車等候資訊，讓民眾摸不著頭緒諷刺像是「裝置藝術」，能看不能用。

自立社區原先沒有公車站牌長者出入不便，市議員謝美英向市府爭取，交通局先是設立站牌，後又建置智慧型公車亭增加休息等候空間，並於2020年8月完工，民眾在候車時可避免日曬雨淋，也讓長者等公車時不必久站有座椅可以小憩。

謝美英指出，交通局從善如流建置智慧型公車亭，但完工至今超過5個月，電子看板卻一片黑沒有運作，民眾還是得傻傻等待，不知道公車還有多久才會來，失去設置智慧公車亭的美意。交通局公共運輸科指出，該公車亭因為路段禁挖，導致台電線路至今無法通電，近期也將邀集養工處、台電公司等再進行一次會勘，希望能縮短通電時間的期程，或想出別的方法能先行供電。

謝美英說，交通設施接電出狀況，往往是因為路平專案、開挖管線等問題，但電子站牌停擺已久，顯見跨局處的聯繫仍待加強。而且，桃園市設有道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，既然有相關資訊就要好好利用，否則這單位也沒有存在必要，希望相關局處未來建置新站牌，需確認完工後能立即通電，不要再出現空窗期。

(中時 )