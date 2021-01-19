台中市運動局與中華足球聯盟合作，推動「2020社區足球深耕計畫-幼童足球指導員前進校園計畫」，巡迴43校，造福近3000名學童。

市府19日號召足球指導員及校方代表進行課後座談會，運動局表示，透過多向溝通滾動式修正計畫，盼使社區足球深耕計畫兼顧理論與實務推行。

「2020社區足球深耕計畫-幼童足球指導員前進校園計畫」課後座談會，由中華足球聯盟秘書長許瀞心解說，邀請參與計畫的43所國小與幼兒園教師及26名足球指導員，針對上學期計畫推動成果報告進行交流研討，作為2021社區足球深耕計畫持續推動的依據。

運動局表示，台中致力推廣迷你足球運動，包括城市幼兒園盃、國民小學迷你足球賽等，培養幼童對足球的興趣；同時辦理「迷你足球種子師資研習營」，厚實足球教師教學知能。

社區足球深耕計畫善用在地幼童足球指導員專業，培養台中迷你足球運動素養與風氣，參與該計畫的足球指導員需依《幼童足球指導員聘任及管理辦法》具備中華民國足球協會教練、草根教練，或該計畫共識營研習的資格，依據國際足球教材的幼童指導手冊進行課程，系統化教學，讓足球運動扎根基層，培育台中未來足球運動人才。

(中時 )