部立桃園醫院爆發群聚感染，民眾人人自危，雖想做自費篩檢，但又無法負擔約7000元的費用，反觀指揮官陳時中感冒發燒做了2次篩檢，被問到是公費還是自費時，他卻回答「若有需要由我自己付，也是沒問題」。對此，台北市議員游淑慧質疑，陳時中是否在耍特權，並提出4項疑點。

游淑慧今(19日)在臉書上表示，陳時中篩檢用公費，是特權嗎？「答案是跟他一樣重要的人就可以」，並以先前美國官員來訪，台灣祭出免隔離的「外交泡泡」為例指出，而當時面對特權質疑，陳時中老實跟我們說「跟他一樣重要的人就可以」。

對於中央流行疫情指揮中心稱陳部長用公費完全符合「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，很關心指揮官健康，游淑慧質疑，陳部長是符合以下哪項一標準：

一，有肺炎還是嗅、味覺異常？

二，或他曾接觸與來自國外人士密切接觸？

三，還是他曾經第一線擔任醫療照護或防疫照護工作呢？

四，他是很重要的大官，所以一發燒就可以公費篩檢。

游淑慧直言，大部長應該不會常常進到醫療院所、防疫旅館、集中檢疫所去做高危險曝露吧？但她也坦言，其實陳部長保持警覺、想篩就篩也沒什麼，而理由也很簡單，就是「跟他一樣重要的人就可以」。

最後，游淑慧也說，部長沒講，我們也不知道他已篩了兩次；不知道其他的官員，是不是也都有惦惦篩。

陳時中篩檢用公費，是特權嗎？ 答案是 ＃跟他一樣重要的人就可以 之前美國官員來訪，我們祭出免隔離的「外交泡泡」。 當時面對特權質疑，... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)