嫁進豪門，外表看起來光鮮亮麗，但背後可能有許多不為人知的辛酸，一名曾進入豪門的貴婦，剛開始過著穿金戴銀的生活，進出高級餐廳，讓外人看的好羨慕，想不到10年後，這名貴婦竟離婚，不僅沒拿到贍養費，還住進療養院，令人唏噓。

前主播李芳瑜在節目上分享朋友的經歷，自己的一位大學好朋友，畢業後就結婚，老公家是標準的豪門，家中企業是上市公司，根本不愁吃穿，除了平時出門一定名貴打扮，吃飯更是都挑選高級餐廳，由於自己負擔不起經常吃昂貴料理，因此與這名貴婦好友越來越來少聯絡。

結果貴婦好友的生活，並不是像大家看到的那樣，不僅買豪奢精品都需要向公司報帳外，老公更是長年外遇，外面女人沒有斷過，甚至小三生下男寶寶後，想要取代正宮，老公也同意離婚，公婆更是舉雙手贊成。

嫁入豪門10年，竟是離婚收場，談離婚條件時，公婆認為貴婦也沒有在工作，都是靠婆家養，直指「這個家沒有對不起妳」，因此沒有拿到任何一毛贍養費，離婚後對貴婦精神打擊太大，最後住進淡水療養院，李芳瑜不禁嘆，女人婚後還是要有工作。

(中時新聞網)