純網銀開業了！樂天國際銀行搶下頭香，今天起正式對外營運，是台灣近30年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東具有純網銀實戰經驗的一家銀行，成功開戶即可獲得免費升等為VIP等級會員，享有每月各8次的「跨行轉帳／國內提款／日本提款」免手續費優惠、每月1次的跨行存款優惠。

首次跨足海外市場的日本樂天銀行，將累積近20年的無店鋪銀行(純網銀)經驗傳承給台灣。自2018年，總經理佐伯和彥即率領資安等大將來台籌備，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念，並引進日本樂天銀行的「快樂會員制度(Happy Program)」，客戶開戶即自動享有會員優惠；更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界。

樂天國際銀行提供的服務，只要有網路，客戶都能透過手機或電腦在線上完成。在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠。

「快樂會員制度(Happy Program)」和「樂天生態圈」，將是樂天國際銀行推動金融創新的兩大引擎。「快樂會員制度(Happy Program)」是日本樂天銀行創立的會員制度，依據客戶存款和的交易數據區分出5個會員等級，由低至高分別為「基礎、進階、尊榮、VIP及Super VIP」，客戶依據不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。此外，樂天國際銀行更對會員優惠進行在地化擴充，結合深耕台灣多年的樂天生態圈夥伴，提供VIP以上的會員等級享受權益加碼，於優惠期間內月月可享有樂天市場免運一次及樂天Kobo電子書5折等優惠，和樂天信用卡及樂天桃猿棒球隊的合作活動，也將在近期公布！

過去，點數經濟在銀行的應用，常見在信用卡消費累積紅利。樂天國際銀行秉持「使用越多，回饋越多」的會員經營理念，提供經常性的轉帳、提款等特定金融需求，也能累積點數。舉例來說，VIP以上的會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積3點樂天點數(1點=新台幣1元)。假設進行一筆台幣1000元的跨行轉帳交易，被收取10元的交易手續費，可獲得樂天點數3點，相當於30％的回饋，落實「一個帳戶，多種優惠」的品牌精神。

樂天國際銀行致力提供普惠金融的銀行服務，首度推出台幣7天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達10倍之定存年利率，讓小資族能兼顧資金運用的彈性與增值，享受高於一般活存的年利率，又能保有資金的流通性，周周領利息，用無感存錢讓錢長大！對於有資金需求的客群，樂天國際銀行提供全程線上作業的信貸評估。只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率1.99％起，最快1分鐘內即可獲得快速又明確的評估！即日起至2021／3／31止，樂天貸-感謝祭」專案開辦費均一價新台幣1000元！

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