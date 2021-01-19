桃園市楊梅區近年發展快速，加上緊鄰中壢都會區，外移人口不斷湧入，育兒、社區聚會需求日益提升，為弭平社福資源缺口，市府斥資8700萬打造功能多元、總面積640坪的四維社福館，設有老人文康中心、親子館及公托中心，新建工程於19日舉辦動土典禮，預計2022年上半竣工啟用。

楊梅人口約16.3萬人，據區公所資料顯示，桃園升格後，嬰兒出生數創歷年平均新高，新婚夫妻育兒需求高漲，但區內僅有1間公托、2間親子館舍，公托雖釋出45床給0到2歲的寶寶，但開放後旋即爆滿，候補更是高達80位，供不應求。此外，四維活動中心也在前幾年拆除，至今少有大型集會場所供民眾使用。

對此，市府社會局選定埔心一處公有地，辦理楊梅四維社福館新建工程，總經費為8700萬元，規畫興建地上3層建築物，總樓地板面積約640坪，1樓設置市民活動中心暨老人文康中心，2樓為公托中心及身障福利設施、3樓則為0到6歲幼兒專屬的親子館，預計2022年4月底完工。

為了營造舒適、溫暖意象，社福館建築設計狀似合掌式木屋，充滿「家」的氣氛，平易近人。社會課長黃惠鈺指出，多功能館舍日後能社區關懷據點與年節活動的適切場地，同時舒緩原有公托的名額壓力，滿足老、中、幼年齡層民眾的使用需求。

社福館外觀以「家」作為建築設計概念，營造溫暖意象。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

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