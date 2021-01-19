緯穎（6669）公告2020年第四季營運財報，單季自結合併營收達525.14億元，營業淨利為35.25億元，稅前淨利為34.75億元，稅後淨利為27.32億元，稅後每股盈餘為15.63元，均創單季歷史新高。

2020年度自結合併營收達1,869.28億元，年增14.3%，雙率亦有雙升表現。其中毛利率8.2%、營益率6.0%，皆年增1個百分點以上，稅後淨利為86.10億元、年增近四成，稅後每股盈餘為49.25元，同步刷新歷史新高紀錄。

回顧2020年，緯穎表示，在全球疫情嚴峻的環境下，公司展現高度整合能力，滿足客戶需求，營運成果再創高峰。展望2021年，緯穎看好雲端資料中心產業需求持續成長，樂觀看待5G與邊緣運算等資通訊產品需求，將有助推升未來成長動能，同時內部亦將持續強化公司治理、提升資訊透明度與即時性，致力於企業永續發展。

(工商 )