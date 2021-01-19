安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）發表報告指出，新冠疫情危機可能加速將世界經濟重心向東移到亞洲，預測到2030年世界經濟重心將移至中國、印度及巴基斯坦的交匯。該行預期，中國的GDP有望於2030年趕上美國，較原先預期時間提早兩年。
路透報導，裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋分析，世界經濟中心自2002年起已逐漸向亞洲東移。展望未來，隨著亞太區率先自新冠疫情中復甦，東移的速度可能較先前預期更快，預計至2030年，世界經濟重心將落在中國、印度及巴基斯坦的交匯。
報告指出，中國將是後疫情世界的相對贏家，其GDP相比於疫情前的長期走勢，將較發達經濟體領先兩年。也因中國較世界其他國家更早走出疫情影響，政府當局亦已作好長遠規劃。該行於2019年末原預測，中國的GDP將於2032年趕上美國，但現時預測該目標可提早兩年實現。
(工商 )
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