百萬YouTuber團體《在不瘋狂就等死》成員巴巴烙（本名毛祁生）去年歷經成員出走風波，積極轉往演員發展，他日前正式加入經紀公司海王天璽，近期接演中、台合作戲劇《總裁的小寵妻》第一男主角，他坦言接到該角色並不容易，「每天健身7小時不間斷，要改變自己的身材和外貌」，直呼當藝人真的要非常努力。

巴巴烙去年下半年把發展重心轉往中國大陸，先是拍了劉亭佑總監制的古裝劇《奇妙的命運呀》，最近又接下新戲《總裁的小寵妻》，日前在長沙開拍，預計拍攝32集。他飾演28歲男主角「顧灝軒」，外表冷清孤獨，内心豐富炙熱，是有男人味、身材好、有氣場、氣質出眾的禁慾系霸道總裁。原本按照家裡意思有一段已定婚姻，遇見女主角後，開始真正面對自己內心渴望被愛與被理解的需求。

從網紅轉型演員，巴巴烙直言要付出非常多的努力，為了達到公司要求，他連續不間斷地維持4個月，每天健身7小時，除了讀本讓自己進入角色情緒外，還必須改變自己的身材與外型，讓自己更像一個年輕、高冷、有氣質的霸道總裁。

巴巴烙短短簽約新東家4個月，已赴內地演出2部戲劇，巴巴烙先前在台接受專訪時，曾透露小時候夢想就是當好萊塢明星，一直希望可以在螢幕上當演員，沒想到意外成為YouTuber。離開《在不瘋狂就等死》加入海王天璽後，他飛往中國大陸前，曾跟自己喊話「人生就是要好好玩一把大的」，開始全力往演員道路發展。《總裁的小寵妻》預計今年4或5月會在台灣kktv和所有觀眾見面。

巴巴烙在陸劇中飾演外表高冷內心炙熱的總裁。（海王天璽提供）

巴巴烙飾演霸道總裁。（海王天璽提供）

(中時 )