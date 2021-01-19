【現場直播】「國民歌王」周華健出道35年 5度攻蛋加碼再唱高雄巨蛋

周華健19日現身吳宗憲、Lulu黃路梓茵、陳漢典主持的《綜藝大熱門》宣傳台北、高雄雙蛋《少年俠客》演唱會，吳宗憲笑稱以前在木船西餐廳時代，他唱9點最熱門時段，周華健唱10點，結果李宗盛來挖角卻找了周華健，他笑說：「那天我只看到他們背影，真的是我心中最大的痛」，隨即祭上電人神器找對方玩遊戲，周華健被電到臉皮直跳，但依然維持好風度。吳宗憲還豪喊要包高雄場500張票，並笑稱自己要拿麥克風坐台下，抓時機衝上台熱唱。

周華健在演唱會常常忘詞，吳宗憲讚他的忘詞也是表演一環並笑說：「以前在校園演唱會，聽到他喊：接下來一起唱，我就知道他忘詞了。」在他心裡最喜歡周華健的經典歌曲是〈心的方向〉，「因為那首歌是出發點，我們在其中可以看到歷史」。他還讚周華健是個好咖，「以前校園演唱會，他不好笑也會笑，我都想問他在笑什麼了，有一次我們在機場遇到，他說你的歌紅遍東南亞各地，我卻想問：難道歌紅人不紅嗎」？眾人轟笑。

周華健被吳宗憲電臉。（吳松翰攝）

而《時報周刊》19日報導Lulu與好看娛樂合約即將到期，有望與陳鎮川合作，成為天后張惠妹師妹，對此Lulu表示：「我之後會寫在臉書，的確合約是都到了，會往那個方向，用彈性的方式處理新的合約，確實有跟川哥聊過。」至於約滿換東家是否影響目前主持，她回應：「我很謝謝他們，之後公司做任何決定，我都尊重，不會擔心，很愛他們，主持還會繼續，不會有太大變化，只是各方面合作都已十年以上，可做小小調整，我們都有談過。」經紀人則說：「關於合約的事情，目前會以這個（和川哥合作）方向前進，想用比較靈活的經紀合作模式來經營，其他想了解的部分都可以直接問川哥。」

(中時 )