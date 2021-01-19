苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取補助整理鐘樓古道，採取自然手作步道工法，資材多就地取材，步道設計注重坡度。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取補助整理鐘樓古道，採取自然手作步道工法，資材多就地取材，步道設計注重坡度。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉鐘樓古道，為昔日二戰期間的軍事戰備用道，見證獅潭歷史發展，獅潭鄉公所向客委會爭取約2000萬元補助，耗費近1年以自然手作工法，就地取材重新整理鐘樓古道，改善步道環境，鄉公所期盼利用既有歷史軌跡，搭配近來熱門的登山活動，為獅潭增添古道旅行新觀光景點。

鐘樓古道原名鼓樓古道，是日據時代由日本警察廳所屬的獅潭派出所設置，二戰期間一旦發生空襲警報，派出所會派員到鼓樓擊鼓，通知警防團人員集合，進行防空警護工作，當時鼓樓居高望遠，鼓聲傳遞遠播，從大東勢到永興大統櫃皆可聽聞鼓聲警示，為重要警報系統。

獅潭鄉公所表示，目前所見的鼓樓雖為後來重建，但仍具歷史紀念價值，鐘樓古道海拔最高約341公尺，從公所端起登，爬升高度僅100多公尺，相當宜人，過去因部分步道陡峭，民眾望之卻步，此次手作步道工程開發路線特別注意坡度，除了在坡陡處加裝扶手，避開巨型落石，公所於工程期間也幾乎天天上山探勘安全路線。

公所建設課表示，鐘樓古道全長約1.89公里，能夠O型走一圈回到起始點，現在共有3處出入口，分別為公所端、新店老街端及小東勢端，步道穿梭於桂竹園，每100公尺就設1支木樁方便辨認位置，登頂往北望向頭份地區，往東 可遙望仙山，置高點設有觀景亭方便民眾休息賞景。

(中時 )