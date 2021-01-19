「每逢下雨就成落湯雞！」桃園市龍潭區為傳統客家大庄，每當掃墓季到來，區公所多選在228假期前搭設掃墓布篷，避免鄉親祭拜遭受雨淋，此舉雖便民，但搭棚時間恰好與客家掃墓時間錯開，期間相差近1個月，導致民眾抱怨連連，感嘆公部門施政應符合風土民情，經民代協調，公所已將搭棚時間提前，符合民眾所需。

依照客家習俗，鄉親多會在農曆元宵節（正月15日）後開始掃墓，黃姓民眾舉例，2020年元宵節為國曆2月8日，但公所遲至2月28日連假時，才會在龍潭公墓公園祭拜廣場搭設遮雨棚，明顯不符民眾需求，在假期前掃墓的家屬，由於該處未有遮蔽物，時常「連人帶供品」一起淋濕，慘不忍睹。

公所民政課長呂秀枝表示，過去考量連假掃墓人流較多，多選在228前搭設布棚，為使施政更符合龍潭鄉親習慣，日後搭棚時間將提早至農曆元宵節後。因應疫情，今年3月37日的超渡法會，將單一出入口管制，搭配體溫量測、家族聯名制，並強制民眾佩戴口罩，避免社區傳播風險。

市議員林昭賢表示，龍潭近5分之3以上民眾為客家族群，不少習俗多參考農曆時間為準，市府也應順應區域特性，不以單一考量做為施政準則，避免產生公部門不近民情的印象，經他居中協調後，未來搭棚時間將與客家鄉親掃墓時間一致。

(中時 )