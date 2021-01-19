從元旦以來一波波強烈冷氣團，讓台東漁民無法出海捕魚，勉強出海作業，捕獲的量也差強人意，台東富岡港拍賣漁市19日上午貨架上的魚不到100隻。漁市場附近的小吃，因為沒魚可賣，老闆乾脆關門休假去。（蔡旻妤攝）

從元旦以來一波波強烈冷氣團，讓台東漁民無法出海捕魚，勉強出海作業，捕獲的量也差強人意，台東富岡港拍賣漁市19日上午貨架上的魚不到100隻，市場裡人比魚還多。（蔡旻妤攝）

從元旦以來一波波強烈冷氣團，台東漁民無法出海捕魚，就算勉強出海作業，捕獲的魚較以往少很多；台東富岡港拍賣漁市，19日上午貨架上的魚不到100隻，近半個月來的漁獲就比平常少了5成以上，漁民說：今年沒有「年終獎金」了。

何姓漁民說「冬季也有當季的魚貨，但天氣不好、漁獲也少，三天兩頭就颳大風，當然捕不到魚啊！」富岡漁港的漁船，半夜出海捕魚，早上進港，打開船上冰箱，漁獲只有1小桶魚，魚又小又少；早上富岡漁市開始拍賣，但魚架上的魚不到100隻，來買魚的人比魚還要多。

賣魚的零售商喊價搶魚，好不容易才搶到1尾白帶魚，出售的價格連帶也會漲價，但民眾陳先生說：「這價錢買不下手，因為太貴了！是平常的一兩倍多！」然而漁市場附近的小吃，更是因為搶不到魚，沒魚可賣，老闆乾脆關門休假去。

台東區漁會魚市場主任廖書賢說，受到寒流影響，近期漁獲量比平常少了一半；而漁獲量減少的情形，從元旦開始的一波波寒流就出現了，尤其是這半個月來，拍賣漁市場的魚，不但種類少，漁獲量也比平常少了5成以上；漁民說，少了這筆漁獲當「年終」，今年過年恐怕很難過了。

此外，馬上就要過年，不少漁船還雇了外籍漁工，漁民說，寒流造成他們近半個月來收入大減，過年想發紅包給漁工，可能也發不出來，希望政府能注意到寒流影響漁民生計的問題。

(中時 )