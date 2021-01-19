大陸國家衛健委通報18日新增新冠肺炎確診病例有118例，其中無症狀感染者就有91例，累計還處於醫學觀察的無症狀感染者達到811例，加上稍早吉林出現「1傳100+」的超級傳播者也屬無症狀，使得如何防控無症狀感染者成為大陸此波疫情防控重點。大陸醫療專家認為核心問題不在無症狀，關鍵點仍在於能否進行第一時間快速篩查。

就大陸地方疫情上，吉林省疾病預防控制中心應急辦公室主任趙慶龍說，在吉林省出現黑龍江輸入病例後，第一時間展開大規模人員排查，因此發現病例都處於早期、無症狀感染者也較多。隨著病情進展，會有更多病例轉為確診病例。

據澎湃新聞引述復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為「問題核心不在無症狀感染者」，所謂無症狀感染者很多最終都會變成有症狀。因此在防疫面上，他指出重點仍在於能否敏感的進行早期識別，需在公共衛生體系建立較多發熱門診，第一時間對有症狀病人進行篩查，同時對其密切接觸者進行流行病學追蹤。

根據大陸國家衛生健康委發佈的《新型冠狀病毒肺炎防控方案》（第七版）指出，「無症狀感染者」有兩種情形。第一是經過14天隔離醫學觀察，均無任何可自我感知、可臨床識別的症狀與體徵；第二是處於潛伏期的無症狀感染狀態，可能始終無症狀卻是病毒攜帶者，也可能隨著時間推移出現臨床症狀而成為確診病例。

(旺報 )