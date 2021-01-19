淡水重建街上古蹟日本警官宿舍日前遭鄰近60多年老屋落石襲擊，地方民眾憂心，危樓落石如不定時炸彈，恐使參觀遊客受傷、古蹟受損，淡水古蹟博物館表示，第一時間已請地主福佑宮處理，福佑宮主委謝安棋表示，已向市府申請拆除，預計6月前拆除危樓。
淡水日本警官宿舍於二次世界大戰後，被國民政府接收為淡水警分局長的宿舍，宿舍歷經12位日治時期淡水郡警察課長，2007年底正式登錄為「歷史建築」，淡水古蹟博物館爭取中央補助後2019年風光開幕，吸引眾多遊客一探歷史建築的神祕面紗。
去年底北台灣發生地震，重建街上老屋落石擊中下方「日本警官宿舍」，在地居民憂心，危樓落石如不定時炸彈，恐傷及無辜遊客，破壞好不容易重建好的古蹟。淡水古蹟博物館表示，在警官宿舍撿到幾顆殘落石頭，經檢視古蹟無被破壞跡象，第一時間已發公文要求地主福祐宮做好改善措施，以免觸犯文化資產保存法。
淡水區永吉里長兼福佑宮主委謝安棋表示，重建街上有5間、佔地約近百坪的年約60多年老舊房屋，福佑宮收到公文後，已立刻請專業人士到場維護，目前向市府申請拆屋程序中，預計6月前拆除危樓，拆除後的空地目前沒有任何規畫。
(中時 )
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