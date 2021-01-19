2021澳洲網球公開賽將於2月8日展開會內賽賽程，澳網官方全力準備最佳防疫流程，讓選手安心訓練，幾位台灣好手都陸續分享第一手資訊，今天謝淑薇也分享一張練球照，開心高呼：「重返澳網。」也大讚官方為了舉辦比賽付出的心血。

澳洲網球公開賽官方這次安排了包機從不同指定地點搭載國際選手抵達澳洲墨爾本，選手和教練、團隊人員都要先接受14天隔離，採檢陰性的選手每天至多可以出房門訓練5小時，其中含最多1小時用餐，雖然傳出從阿布達比出發的包機有人員病毒檢測結果是陽性，選手一到墨爾本就必須遵受防疫規定、只能先在房間隔離檢疫，所幸包機有不同班次，謝淑薇並未在有問題的包機上，所以她不用兩周隔離期只能待在房間，可以出門訓練。

謝淑薇表示，這次澳網官方全體很優秀，帶選手回到墨爾本參賽，她和團隊在澳洲期間會依照當地政府指示，做好隔離政策的各項要求，保護別人也是保護自己，祈禱很快就能解禁，恢復正常生活。

(中時 )