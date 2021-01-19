年節將屆，海外國人返台過年人潮湧現，鑑於防疫旅館價高難訂，在政府規定的1人1戶防疫政策之下，網評「新北最美風格旅店」捷絲旅三重館即日起至3月31日推出「安心防疫住房補助」專案，釋出館內大坪數行政客房讓隔離者的家人住宿，居家檢疫者則可以安心居家隔離，只要連續入住7天，每天原價3,000元的行政客房將降至2,000元，差額1,000元由捷絲旅三重館自行吸收。

捷絲旅台北三重館的行政客房為全館最大坪數客房，房內空間寬敞，房內備有小型廚房，包括微波爐、IH感應電磁爐、膠囊咖啡機、餐具爐具等一應俱全，衛浴設備則是使用TOTO免治馬桶和浴缸、Panasonic負離子吹風機等，營造有如居家般的便利舒適。

捷絲旅三重館表示，即日起至3月底的活動期間，三重捷絲旅將可提供1,200個入住間數的行政客房，和政府一同攜手紓解防疫壓力，補充防疫旅館的房間數量不足的缺口。隨著變種病毒陸續出現讓疫情持續嚴峻，捷絲旅台北三重館也會繼續配合政府、和國人站在一起同心抗疫。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，和其他捷絲旅不同的是，三重館特別還規劃了Extended Stay（延伸住宿）的行政客房，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感，公共區域亦增設健身房、會議室以及洗衣房，期望爭取需要中長期駐點在台北的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度體驗台北的旅人入住。這款套特殊房型，在此「安心防疫住房補助」專案推出時刻，即可發揮最大的賣點，讓居家檢疫者的家屬可以安心住宿。

(工商 )