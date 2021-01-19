超低利率環境，企業忙「搶錢」。金管會19日公布，2020年內公開發行公司公募籌資金額共達新台幣1兆156億元，至少是2008年以來新高，且光是台積電發行公司債就有1,493億元，占近15％的比重。

而這些企業籌資，有5,477億元是用來償還債款，占資金用途的近58％，金額及占比應都是史上新高，證期局副局長郭佳君表示，主要就是新冠肺炎造成全球降息，利率環境創新低，企業籌資，進行借新還舊，用低利率鎖定中長期資金成本。

但2020年，企業籌資亦有近2,722億元，是用來擴充廠房設備，占籌資金額比率近29％，亦是創近年新高，郭佳君表示，這代表國內經濟環境正向發展，主要有二大原因，一是2020年雖然有新冠肺炎疫情影響，但台灣抗疫有一定成效，投資環境相對安定；二是因為隔離等產生另類宅經濟掘起，如遠距教學、在宅工作等相關電子設備，5G及手機等需求增加，廠商為擴大產能，因此有籌資擴充廠房設備的需求。

如台積電發債近1,500億元，即有用來擴建晶圓廠。

2020年企業海內外公募件數共367件，較前年成長31％，金額達1兆156.21億元，較前年成長77％以上，其中國內現增金額是1,193.38億元，發行普通公司債則有7,478億元、可轉換公司債則有692億元，海外公司債則有435億元，即大部分是利用低利率發債籌資。

另外在私募部分，則有117件，金額為新台幣588億元。

(工商 )