台中市西屯國小校園內的花園長出火紅的洛神花，紅通通的花萼，在枝頭上猶如一顆顆紅寶石璀璨耀眼，洛神花田由三年級小朋友在自然生態課程學習種植照顧，學校特別由學生自製洛神花茶，享受與洛神花相遇的下午茶。

西屯國小一年級教學團隊，教導學生製作洛神花茶，透過感官教學看、剝、洗、聞、煮、喝等步驟體驗手作花茶。

首先帶領學生到農場裡採收洛神花，老師介紹開著粉白的花朵，花朵謝落後，花萼會開始長大，飽滿到像結出一顆紅寶石，就是一般稱的洛神花。

回到教室加工區，老師教導學生剝除花苞裡的種子，負責清洗的同學左搓右揉洗淨花萼，外場組的同學以烏梅和甘草調味，最後一組是主廚負責煮一鍋水，放入洛神花滾煮，加入砂糖提味，花果茶馨香滿溢整間教室。

學生表示，在飲料店喝到洛神花茶，只覺得口味微酸，自己採收、清洗、煮食，才知道一朵朵洛神花萼要成為飲品，真不容易。

老師林美淑說，學生製作洛神花茶活動，出發點就是扎根食農教育，讓學生親近土地，親自體驗手作花茶，感受大自然原始風味。

西屯國小校長蘇仁彥表示，低年級小朋友到綠茵桑田種植蔬果，體驗農夫栽種的辛勞，學生拿著鏟子細心挖洞、施肥、澆水，體認農夫收成時的喜悅，採果樂趣，從農場到餐桌最溫暖的零距離。

(中時 )