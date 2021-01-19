全臺第一個區塊鏈綠電交易平臺將於今（2021）年3月上線！中信金(2891)旗下中信銀行看好綠能產業高度市場需求與成長趨勢，今（19）日宣布攜手正崴(2392)集團旗下富威電力，打造臺灣第一個應用區塊鏈技術的綠電交易平臺，提供購電客戶一站式的綠能交易服務，能更快速、透明、安全地交易，將大幅提升綠電市場交易效率。

我國再生能源自由交易機制甫起步，依現行購電交易流程，需使用台電紙本帳單對帳，再以轉帳收付款，高度仰賴人工作業且過程冗長，為加速再生能源交易流程，綠電售電公司富威電力著手打造區塊鏈綠電交易平臺。富威電力總經理郝遐鵬表示，此次與中國信託銀行合作，應用區塊鏈技術優化交易平臺，能提升客戶資訊安全性並大幅降低人力成本，實現綠電交易e化。平臺預計今（2021）年3月上線，提供再生能源市場供給方與需求方一站式的綠能交易服務。

國內再生能源市場規模以工業用電價格試算，契約容量五千瓩（kW）以上約300家用電大戶，每年費用即達新臺幣3,218億元。中國信託呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以具體作為積極實踐永續金融，要完善綠電交易品質，中信銀行認為最重要的是使交易資訊流與金流一致，而區塊鏈技術特性正好符合該條件，因此中信銀行攜手富威電力，以金融專業結合區塊鏈技術，帶動臺灣整體綠能產業更有效率地發展。作為臺灣金融機構應用區塊鏈技術的領先者，中信銀行亦將區塊鏈技術導入綠能產業、國際貿易、電商零售、健康醫療、供應鏈金融等不同領域。

富威電力2019年成立、同年12月取得再生能源售電業執照，去（2020）年完成首批再生能源轉供。富威電力以母公司森崴能源(6806)能源作為售電案源，發電類型遍及太陽光電、風力及水力發電等，擁有穩定的再生能源來源，並以此作為建構綠電交易平臺的基礎，持續導入多項數位技術，提供客戶一站式的綠電交易流程。此外，富威電力也結合自身節能與儲能專業，提供完善的能源整合服務。

展望未來，平臺上線後不僅能確實記錄能源供給、交易媒合、電力使用、金流往返等資訊，亦能妥善發揮綠電使用價值，中信銀行與富威電力將成為我國再生能源產業交易的領頭羊，良好應用區塊鏈技術於綠能新興產業，促進我國再生能源自由市場更臻完善。

(時報資訊)