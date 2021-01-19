新保(9925)董事長林伯峰表示，去年全球幾乎籠罩在COVID-19衝擊當中，公司能在疫情中逆勢成長，各項業務都有突出的表現，從傳統的安全保障服務轉進安心照護及智慧生活，並將研究科技保全應用及企業數位轉型，將以SKS+ PLUS科技保全服務展開新貌，透過跨業跨界、跨虛實，以客戶的需求出發，結合科技創新、團隊分工協作提升效能，提供給客戶更好更便利的智慧生活。

新保在日前舉辦2021年全國主管高峰會，會中除了表揚2020年績優單位及同仁外，也邀請到行政院政務委員唐鳳，與大家進行互動式的演講。

新保指出，透過唐鳳政務委員的專業知識，一同分享數位科技、5G時代如何成為政府與民間的橋樑，乃至於對於保全業的未來趨勢可以如何運用，並為公司帶來新的啟發，引領產業邁向永續發展，新光保全與會的全國中高階主管及與會來賓均獲益良多。

(時報資訊)