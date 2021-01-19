大陸國家發改委19日例行新聞發佈會上，國家發展改革委秘書長趙辰昕介紹，2020年城區常住人口300萬以下的城市基本取消落戶限制，超過1億農業轉移人口在城鎮落戶。

而2020年大陸各大城市之間甚至進行「落戶大戰」，不僅是三四線城市，包括熱門二線城市和一線城市也紛紛給出了各種落戶福利。據統計，在北上廣深4個一線城市和15個新一線城市中，至少有11城針對戶籍政策進行了修改，基本的方向大都是放寬落戶的條件。

根據《北京日報》引述趙辰昕說，2020年大陸新型城鎮化加快推進，《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》確定的主要目標任務順利完成，常住人口城鎮化率和戶籍人口城鎮化率穩步提升。

趙辰昕指出，具體看農業轉移人口市民化成效明顯。城區常住人口300萬以下的城市基本取消落戶限制，超過1億農業轉移人口在城鎮落戶，而居住證制度有序實施，向未落戶常住人口發放1億多張居住證、含金量不斷提高。

(旺報 )