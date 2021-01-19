車用及IC封裝導線架市場需求強勁，導線架價格看漲，順德(2351)及長科*(6548)在訂單湧入下，今年上半年業績看好，今天外資同步買超順德及長科*，兩家公司股價均以漲停板作收。

半導體需求強勁，且全球車市復甦，讓導線架產業自去年下半年開始出現供不應求，近期導線架也傳漲聲，漲幅約在個位數。

長科*深耕半導體領域多年，2020年已躍升為營收規模全球第二大導線架廠，且獲利表現優異，由於QFN(四方平面無引腳封裝)符合未來電子產品輕薄短小發展趨勢，長科*看好QFN前景，持續開發QFN導線架產品，並積極進行擴產。

為滿足客戶需求，長科*(6548)在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

隨著全球車市復甦，順德業績自第3季回神，第4季業績也因車廠訂單回流展現成長力道，順德自結去年11月稅前盈餘為5400萬元，稅後盈餘為4300萬元，年成長74%，單月每股盈餘為0.24元；累計2020年合併營收為84.44億元，年減4.47%。

順德近期順利拿下Tesla新一代車用充電系統導線架長單，成為主要供應商，預計今年第2季開始出貨，目前特斯拉裡面有1200個導線架接近一半是順德的產品，而新一代的車用充電產品無論是單價或毛利都很好，隨著Tesla電動車熱銷，可望成為推升順德未來營運成長的重要動能。

(時報資訊)