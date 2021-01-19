屏東縣政府捐贈醫療物資協助日本旭川市抗疫，日人則以視訊方式表達感謝。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（中）拿印著台日國旗口罩，象徵城市友好。（林和生攝）

全球新冠肺炎疫情持續延燒，日本北海道旭川市日前發生大規模集體感染，避免醫療體系崩解，旭川市長西川將人上月跨海求援，希望屏東縣政府支援防疫物資，屏東縣長潘孟安在盤點資源後，第一時間將物資寄抵日本，日方19日透過遠距視訊方式表達感謝。

旭川紅十字醫院院長牧野憲一表示，旭川市從2020年11月至12月，已發生3次大規模集體感染，市內醫療體系幾近崩潰狀態，迄今從未有過類似情狀，在這困境中，屏縣竟能迅速提供資源，確實令人感動。

潘孟安表示，去年12月中旬接獲日本請求支援，當下立即籌備所需物資，也感謝玉山銀行捐贈100萬元、申豐公司贊助42萬支乳膠手套，及南六公司贊助6萬片醫用口罩，齊心協力、協助國際對抗疫情。

「防疫不分國界，屏東將與世界齊心一同面對這場危機」，潘孟安強調，台灣防疫得當，讓國人生活如常，但除自身繼續做好防疫工作，作為地球村一分子，過去在遭逢災害時也曾獲得國際援助，因此更應發揮人溺己溺精神，在能力範圍內協助對抗疫情。

除捐贈日本醫療物資外，屏東也陸續透過國際航運，捐贈美國、秘魯、巴西等國防疫物資，再度深植「Taiwan can help」、「Pingtung can help」印象。西川將人透過視訊感動地說，非常感謝屏縣在困境中溫暖地伸出援手，期許疫情趨緩後能親自前來拜訪縣長，加深城市友好交流。

(中時 )