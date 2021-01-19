台灣性感女星林采緹，學生時期以模特兒身分出道，2011年在香港動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬，超傳神表現讓她爆紅，瞬間成為各大綜藝節目爭相邀請的對象，但後來陷入吸毒疑雲還有和爭議男星胡睿兒有過一段婚姻形象受影響；林采緹沉寂一段時間後復出，把重心放在健身和工作，近期宣布自己開始當鋼牙妹，面對酸民高EQ回應被不少粉絲讚賞。

林采緹17日在IG更新近況，上傳幾張自拍美照，開玩笑地說，「鋼牙妹是我」；原來林采緹在離婚後，全心投入工作外，近期下定決心要矯正牙齒，讓顏值更升級，照片中的她露出燦爛笑容，不在意被看到傳統式的牙套，更哭笑不得地問，「大家還習慣嗎？」。

林采緹2011年在香港動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬，超傳神表現讓她爆紅。(圖/ 摘自林采緹IG)

林采緹近期宣布自己開始當鋼牙妹，面對酸民高EQ回應被不少粉絲讚賞。(圖/ 摘自林采緹IG)

其他網美好友也在底下留言關心，好奇她需要戴多久、牙齒整齊為什麼還要戴等等的問題，林采緹一一回應，表示醫師說牙套要戴一年左右，她也自曝雖然表面牙齒很整齊，但後面其實是亂的，所以她還想要更整齊，才做出戴牙套的決定。

另外，有網友批評戴鋼牙的牙套很醜，建議林采緹應該戴透明的，被罵醜的她完全沒動怒，高EQ地反擊，「現在的醜不是醜，以後的美才是美」；在經過離婚、吸毒負面新聞後，林采緹反而更有自信面對酸民，不少粉絲也大讚，「戴上感覺更可愛欸」、「覺得好適合妳唷」、「差異不大，還是可愛美麗」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)