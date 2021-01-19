新冠肺炎疫情在全球持續延燒，英國《經濟學人》副總編輯斯丹迪奇今天表示，各國政府企業補助退場後，今年稍晚將會看到疫情真正的損害，這可能是一幅非常醜陋的畫面。全球商務旅行可能會下降40％左右，而且可能永遠不會恢復到疫情前的水準。

斯丹迪奇今天在天下經濟論壇冬季場，說明今年全球大趨勢指出，從2020年底到2021年，疫苗開始被授權施打，很多人認為這將是一劑靈丹妙藥，讓世界各地受到疫情嚴重破壞的一切，很快恢復正常，但這顯然太過於樂觀。

他說，疫苗的生產和分配，比人們預期的還要複雜，最少要花上幾個月、甚至幾年的時間，才能夠讓疫苗接種擴展到所有國家、並達到讓我們將疫情拋諸腦後的程度。

與管控疫情一樣，在接種疫苗這件事上，不同國家之間也會有很大差異。國際間有個稱為COVAX的計劃，確保最貧窮的國家，至少第一線醫療工作者及最脆弱的族群，都能夠接種疫苗。但斯丹迪奇表示，目前，即使連最富裕的國家也陷入苦戰，這與今年全球經濟復甦情況相關。

他說，除了台灣，世界上許多國家都在經歷經濟衰退，接下來經濟復甦的速度，取決於接種疫苗的速度。各國政府一直在補助企業，讓它們可以繼續支付員工薪資，尤其在歐洲。只有在這些補助退場後，才能看到疫情真正造成的損害。「這可能是一幅非常醜陋的畫面，今年稍晚才會看到」。

此外，斯丹迪奇表示，我們也看到不均衡的復甦，國家之間復甦速度不同，不同產業之間，也有所差異。科技業做得很好，航空業情況則很糟。2021年將繼續看到這種非常不穩定、不平衡的復甦情況。

另外一個疫情可能帶來的長期改變，是跨境長途旅行大幅減少。他說，疫情讓我們習慣生活在一個不那麼自由的世界，更少的旅行和遊客，尤其是更少的商務旅行。有預估認為，全球商務旅行可能會下降40％左右，而且可能永遠不會恢復到疫情前的水準。

在飯店、航空業收入中，商務客是最重要收入來源，過去豐厚的商務收入，讓相關業者得以壓低非商務住房與機票價格。他說，現在商務收入大幅減少，意味著業者可能會調高非商務價格，彌補減少的商務收入。這代表未來非商務遊客可能會更偏好國內短程旅行，這將對世界各地旅遊模式產生深遠而長期的影響。

(中時 )