因近日疫情嚴峻，為減少群聚活動情形，以避免疫情擴散，做好防疫措施，台東縣政府配合指揮中心，決定取消2021年「新春團拜」活動。另外，有鑒於桃園醫院群聚感染的疫情擴大，台東縣政府設立災害應變中心公告（http：／／59.125.241.181／dspost／）後續有關疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，皆會在看板公告周知民眾，請大家善加利用。

台東縣政府表示，近日新增多例本土案例，為避免因群聚活動造成防疫破口，今年度的新春團拜活動將取消辦理，並希望民眾能依循中央防疫指揮中心防疫措施，出入公共場所戴口罩，勤洗手，加強健康自主管理，並共同給予所有第一線醫護人員支持，期許疫情早日消退，社會大眾得以平安健康。

台東縣政府提醒縣民，如曾出入中央公布確診個案活動軌跡時段等相關場所，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，如就醫時主動告知近2周接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，如未獲採檢報告之前，應避免外出，以免受罰。

(中時 )