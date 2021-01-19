◎避免群聚染疫 盧秀燕取消中台灣燈會

因應衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，19日新增4名本土確診個案，中央下午宣布2021台灣燈會取消。台中市長盧秀燕今日下午立即舉行緊急內部會議，為守護全民健康安全，同時配合中央流行疫情指揮中心指導原則，盧秀燕宣布「2021中台灣元宵燈會取消」。

◎郵差新制服曝光 9特色炎夏不難受

中華郵政公司今年1月下旬起將陸續發放新款郵差夏季制服，新制服由實踐大學服裝設計學系團隊設計，打造具透氣、吸濕、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨等特色，舒適、功能及實用兼具，無論在布料選用或款式設計皆突破過往，呈現百年郵政求新求變與時俱進的強烈企圖心。

◎過年換新鈔 央行公布兌鈔日期

金牛年來報到，中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，發行局局長施遵驊宣布，今年新鈔兌換事宜，預計2月3日至2月9日五個營業日辦理，包括台銀在內的8家金融機構、454個據點將可換新鈔，可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

◎陳庭妮《火神》變魔鬼學姊 碼表計時嚇壞菜鳥學弟

公視、myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等主演，打造出夢幻消防隊「同安分隊」。19日因應消防節，發布「前導預告團隊篇」，60秒預告呈現隊員私下歡樂、溫馨互動。預告中不斷與林柏宏鬥嘴的「帶屎」消防員夏騰宏，以及菜鳥消防員胡釋安、謝章穎都是首度曝光。

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(中時新聞網)