高雄橋頭地檢署與嘉義地檢署共同偵辦全國打詐專案，鎖定外界傳為全台最知名的地下博弈教父級人物的嘉義聞人陳盈助，並帶回陳本人以及多名關係人進行偵訊，目前警調搜索地點超過十餘個，整個搜索行動還在持續進行當中。對於陳盈助會遭到搜索，也引起地方不少議論。

今年61歲的陳盈助，出身嘉義市東門，綽號「陳董」、「盈助仔」。早年赴大陸投資網路足球簽賭，賺了大把銀子，版圖跨越六合彩等各項博弈事業，號稱全球華人網路簽賭三大組頭之一，每天操盤金額達20億元。但近年來他低調行事，在嘉義成立「福添福社會福利基金會」經常舉辦各種公益活動，反成為大家熟知的「嘉義大善人」。

據了解，陳盈助早年靠博奕事業賺了錢，並沒有在台灣投注非法行業，而是轉投資 東南亞國家的合法博弈行業，維繫熱錢，錢滾錢蒸騰日上。同時也把他的身分炒得火熱，幾乎與大老闆、財團企業家畫上等號。也因為陳的地方影響力相當大，因此與各政黨政治人物都相當熟悉，但往往透過有心人操作，也造成他的困擾。

更早以前，他與1988年屏東林邊軍火走私沾上邊，被判刑八年；1999年間亦捲入職棒簽賭案，但獲判無罪；2006年，檢調在嘉義查獲台灣與大陸龐大地下匯兌案，曾扯上他，後來查無實據，不了了之。

當年轟動黑白兩道，中部電玩大亨于國柱遭張錫銘集團綁票案時，外界曾影射他居中斡旋及協助付贖款，但他否認付出贖金。陳盈助當時強調說，于國柱的太太曾找他幫忙，因為于國柱在案發前曾交代她，「萬一出事就去找陳盈助幫忙」，當時基於朋友的立場，義不容辭，答應儘量幫忙。但張錫銘要他不要插手，這件事就擱在那裡。

外傳陳盈助等人將依違反銀行法、賭博、洗錢等罪名偵辦，由於案件還在偵辦當中，橋頭及嘉義地檢署均為未正面回應，案情頗受外界關注。

(中時新聞網)