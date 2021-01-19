中天新聞轉戰網路之後近期已連續一周多次登上YouTube發燒榜排行，而中天當家主播盧秀芳的《盧秀芳中天辣晚報》，18日晚再度進入YouTube發燒影片第4名，該集邀來前衛生署長楊志良、桃園市議員黃敬平、資深媒體人謝寒冰等人一同上節目，邊吃邊討論當日重點新聞，尤其是觀眾最關心的最新疫情、王浩宇罷免案等，楊志良一進到攝影棚看到擺滿桌的晚餐大呼：「竟然這麼豐盛，我剛剛才吃過藥燉排骨。」對於這個全國首創的吃播節目《盧秀芳中天辣晚報》，楊志良更豎姆指驚豔，盧秀芳開玩笑說：「要來上我節目，就要一整天都不要吃。」

楊志良接受中天一姊盧秀芳專訪，針對近期備受關注的醫護人員染疫事件，大方說出自己想法，「我不委屈，我要來幫陳時中加油，因為台灣一定要撐住」，並說要挺陳時中以及疫情指揮中心，還透露他過幾天會寫一篇文章，好好地為陳時中加油，雖然現在民進黨傾府院黨之力，瘋狂批判楊志良，但楊志良心繫國家，置個人榮辱於度外，也引發在線網友極力點讚，聊天室更是刷滿一排力挺加油：「署長變瘦了，辛苦您了。」、「楊前署長加油，我們支持您。」

中天電視《盧秀芳中天辣晚報》進YouTube發燒第4名。（中天新聞提供）

當晚《盧秀芳中天辣晚報》凖備滿滿一桌嘉義知名的魚頭湯，剛開始楊志良直呼：「這一鍋不可能吃完。」但最後卻連喝3碗，走的時候還帶2顆粽子，說要回家孝敬老婆大人，從小細節可看出楊志良是個愛妻的好男人。專訪結束時，楊志良還從口袋掏出1,000元說要捐給中天，他希望監督的力量能夠長長久久，這個舉動讓中天一姐盧秀芳當場感動得說不出話來，並力邀楊前署長一定要常來作客，一起吃晚餐聊新聞。

不過當晚許多網友在《盧秀芳中天辣晚報》狂敲碗：「吃貨又正怎麼沒有一起吃？」、「又正不是都會準時出現嗎？」議員黃敬平熱心回應：「其實我剛剛有遇到又正，他腸胃不舒服。」盧秀芳也開玩笑地說：「他現在是要去採驗嗎？」語畢全場哄堂大笑，但還是跟關心的網友們補充說明王又正只是腸胃炎，請大家不要太擔心。

當晚《盧秀芳中天辣晚報》除了短短2個小時立刻衝上YouTube發燒排行第4名之外，直播線上同時觀看人數也衝破6萬人，17小時的累計觀看更是衝破26萬次。想看盧秀芳今晚吃什麼？或是邀請那些大咖來賓一起聊新聞？敬請持續關注中天電視YouTube頻道https://www.youtube.com/user/ctitv。

(中時 )