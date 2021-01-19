國內AI智慧醫療走入「人機協同」里程，中山醫學大學附設醫院去年與華碩AI研發中心(AICS)合作優化電子病例，運用ICD-10智能編碼技術，讓患者相關病例全部可谷歌化，不必再以人為分析即可化為臨床治療或研究所用的大數據，這套系統更奪下國家新創獎。

中山附醫醫療資訊部副院長曾志仁，過去擔任衛生署全國電子病歷委員會主席時，曾為台灣建立電子病歷標準格式，奠定病歷資料庫與大數據基礎，他解釋，該系統無須人工輸入、病歷100％自動轉換為結構化編碼、分類疾病，達成全院病歷資料庫結構化，且完全符合實際照護紀錄流程，也寫下AI電子病歷全新標竿。

曾志仁說，運用在病患治療上，可實際運用近期單一疾病治療分析出最有效的治療處方，如子宮頸癌患者要採用那種化療，可參考該院三個月內那些治療最有效，這樣的方式給予處方已跳脫過去以美國FDI建議指引，更具在地化。

中山附醫與華碩AI研發中心(AICS)19日再簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，未來各參與醫療院所可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，發揮更大綜效，提升資料量與準確性，裨益公衛、教學、研究等領域發展躍進。

(中時 )