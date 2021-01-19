賣衣服的老闆說，每天下午2點收攤時都會邊開平板看中央流行疫情指揮中心直播，19日看到南門市場被點名，「頭皮都發麻了！」(蔡依珍攝)

南門市場今明2日都會徹底消毒，明日也休市一天。(蔡依珍攝)

南門市場今明2日都會徹底消毒，明日也休市一天。(蔡依珍攝)

中央19日公布疫調新足跡，有一甲子歷史的桃園南門市場「中鏢」，當地南華里長林献堂感嘆：「看新聞才知道！」攤商也怨聲載道，直呼超擔心，也怨中央「慢半拍」，過了3、4天才宣布怎麼可能救得了，擔憂還有未爆彈，雖然市府緊急宣布停市一天，但仍認為挽不回消費者信心，「這個年難過了！」

中央流行疫情指揮中心19日公布4例本土個案，其中昨確診的案863護理師與丈夫案864，13日上午11點30分至12點15分及16日上午11點40分至12點35分，曾到過桃園南門市場，而案863的女兒案865是摩斯漢堡桃捷A7店員工，也曾在1月16日至18日出沒。

「一定擔心哪有可能不擔心！」賣衣服的老闆說，每天下午2點收攤時都會邊開平板看中央流行疫情指揮中心直播，19日看到南門市場被點名，「頭皮都發麻了！」感嘆快過年了還搞成這樣，市場原本生意就蠻差了，新聞爆出來，市場一定更沒有人了。

「太慢了啦！過3、4天才宣布怎麼可能救得了！」滷味攤老闆也認為足跡應該在第一時間公布周知，拖延多日，「人都已經回家了，會不會傳給別人誰知道！」直言過去顧客都說會擔心不想出門，桃園疫情爆發後更雪上加霜，已打算休息一兩周，放棄過年生意了。

「把地點爆出來，生意都不用做了！」賣發熱衣的婆婆則認為不該大張旗鼓宣布，雞肉攤老闆也認為顧客會對市場失去信心，向顧客喊話強調基本防護都很確實，希望顧客能上門。

「我也是電視播了才知道！」南華里長林献堂感嘆，消息封鎖得太緊密了，里民問起他也都不知，直言確診者來路不明，大家都很恐慌，不諱言市場超過一甲子，裡外共有約500攤，每日來客上千人，不但有婆婆媽媽採購蔬果魚肉，水煎包、飯糰等早點遠近馳名，外來客也眾多，爆發後顧客恐轉赴周邊市場，攤商們叫苦連天，尤其年關將至，過年紅包都沒了，「這個年難過了！」

林献堂也感嘆桃園人好像被歧視，有里民的女兒打電話拒絕媽媽南下台中探親，也有里民的台北公司要求居家辦公，強調今明2日都會徹底消毒，明日也休市一天，希望重拾消費者信心。

(中時 )